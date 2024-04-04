‘Kandırıldım’

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek tutuklanan İbrahim Nizamoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Cezaevine gönderilmesi talep edilen zanlı, bir şahıs tarafından çalışmak için Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a geldiğini söyledi. Aylarca kaçak çalıştırıldığını söyleyen zanlı, patronunun çalışma izni çıkarmak yerine tutuklanmasını sağladığını öne sürdü.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 2 Nisan 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında giriş- çıkış belgesi almak için geldiği Muhaceret Şubesinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2 Ekim 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ancak izin süresi dolduktan sonra 2 Kasım 2023 tarihinden beri 153 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre zarfında G.K. isimli şahsın yanında çalıştığını, bununla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.

Polis, zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Üç ay oyaladı

Mahkemede söz alan zanlı ise kandırıldığını söyledi.

Zanlı, “G.K., çalışmam için beni Türkiye’den getirtti. Çalışma izni işlemlerini başlattım dedi. Onun yanında 3 ay çalıştım ama sürekli beni oyaladı. Çalışma iznim çıkmayınca iş yerinden ayrıldım. Kardeşimin yanında kalmaya başladım. Son 2 aydır işsiz ve parasızım. Ülkeden cezaya düştüğüm için çıkış yapamadım yoksa geri gelemeyecektim.

İki gün önce G.K. beni aradı ve çalışma iznimin çıktığını söyledi. Yanına gittim bana bir evrak imzalattı. Bana “polise git, giriş-çıkış belgesi al, gel” dedi. Polise gidince tutuklandım. Sadece ben değil iki kişi daha bu şekilde mağdur oldu. Onlar cezaya düşüp, ülkeden vize borcuyla ayrıldı. Ama ben kalmak istiyorum.”

İşveren hakkında soruşturma başlatılacak

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, zanlının 3 ay süreyle izinsiz çalıştığı iş yeriyle ilgili polis soruşturması başlatılmasına emir verdi.