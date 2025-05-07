Netanyahu kararlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı yapılması için bu yıl içinde anlaşma imzalanacağını açıkladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, bu planın uzun vadeli bir plan olduğunu ve Güney Kıbrıs’ın stratejik müttefiki olan İsrail’in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru (IMEC) çerçevesindeki diğer projelerle de bağdaştırdığı bu bağlantıyı hayata geçirmek için artık hazır olduğunu yazdı.

Gazete, İsrail’in IMEC için kilit rol oynayacak olan ülke olduğuna işaret ederek, Hamas’ın saldırıları ve akabinde yaşanan çatışmaların, İsrail’in IMEC ile ilgili planlarını iki yıldır ertelemesine yol açtığını; ancak Netanyahu hükümetinin, enerji ambargosuna son vermek amacıyla süreci yeniden başlatmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısının “Eurasia Interconnector” olarak başlayıp, “Great Sea Interconnector” olarak isim değiştirerek Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE) eline geçtiğini anımsatan gazete, projenin, Girit-Güney Kıbrıs kısmının Türkiye tarafından engellenmesi nedeniyle durağanlık döneminde olduğunu öne sürdü.

Gazete, Netanyahu’nun açıkladığı elektrik bağlantısının ADMİE’nin üstlenicisi olduğu projeyle doğrudan ilgisi olmasa da gelecekte, her iki çalışmanın da hayata geçirilmesi perspektifiyle İsrail’in elektrik şebekesinin Avrupa ile bağlanabileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısıyla ilgili henüz resmi bir devletlerarası anlaşmanın söz konusu olmadığını kaydeden gazete, üstlenicisi de bulunmayan bu projenin, önce her iki ülkenin Enerji Düzenleme Kurulu’nun onayından geçmesi gerektiğine işaret ederek, akıllarda bu bağlantıyı kimin finanse edeceği ve hayata ne zaman geçirilebileceği gibi sorular bulunduğunu yazdı.



