Net mesaj verildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da Türk düşmanlığının her geçen gün arttığını, genç nesillere aileden başlayarak, okulda, kilisede, kışlada ENOSİS arzusunun verildiği ve Türk düşmanlığının körüklendiğini bildirdi.

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye'nin, Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliği ve KKTC'nin egemenliğine yönelik şiddet içeren herhangi bir eyleme izin vermeyeceğini de vurguladı.

Aktürk, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurulduğuna dair haberlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkına soykırım uygulayarak ENOSİS hedefiyle 1 Nisan 1955 tarihinde ilk eylemlerini gerçekleştiren ve Kıbrıs tarihine adını kanla yazdırmış olan EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle GKRY ve Yunanistan tarafından yayımlanan mesajlar ve yapılan kutlamalar, kurulduğu iddia edilen yeni terör örgütünün motivasyonunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. GKRY'de ve Yunanistan'da Türk düşmanlığının her geçen gün arttığı gözlemlenmekte; genç nesillere aileden başlayarak, okulda, kilisede, kışlada ENOSİS arzusunun verildiği ve Türk düşmanlığının körüklendiği görülmektedir. Bu gelişmeler Rum-Yunan zihniyetinin Kıbrıs politikasında geçmişten bugüne herhangi bir değişiklik olmadığını gözler önüne sermektedir."

Türkiye'nin, Ada'da Kıbrıs Türkü'nün güvenliği ve KKTC'nin egemenliğine yönelik şiddet içeren herhangi bir eyleme izin vermeyeceğini vurgulayan Aktürk, "İstenmeyen girişimlerin denenmesi durumunda bahse konu örgütün öncüllerinin akıbetine uğrayacağı unutulmamalıdır." dedi.

