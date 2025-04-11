Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, son günlerde ve okulların kapanmasına iki üç ay gibi bir zaman kalmışken ortaya atılan başörtüsü tartışmalarının, kamuoyunu ve halkı son derece tedirgin ettiğini bildirdi.

Dernek Başkanı Celal Bayar yaptığı yazılı açıklamada, başörtüsü tartışmasının günümüz için yersiz ve gereksiz olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin demokratik, laik bir hukuk devleti olduğunu, ilk ve orta eğitimde yıllardır uygulanan kıyafet ve disiplin tüzüğü yürürlükteyken değişikliğin neden gündeme geldiğinin anlaşılamadığını kaydetti.

Bayar açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının sömürge idaresine rağmen Atatürk devrimlerini hiçbir baskı olmadan aynen uyguladığını ifade ederek, öz benliğini ve Anavatan’a bağlılığından hiç ödün vermeyen Kıbrıs Türkünün, Atatürk’ten ilham alarak milli varoluş mücadelesini de Anavatan beraberliğinde kazandığını aktardı.

Bayar açıklamasında şunlara yer verdi:

“Çözümsüzlük ve bölgemizde yaşanan olaylar bir yana, Rum tarafının aşırı silahlanması, her Allah’ın günü ‘vatanı birleştirmekten’ söz etmesi, ekonominin Güney’e kayması, tanınma ve içteki sorunlara eğilmek yerine hükümetimizin halkımızı kutuplaştırmaya götürecek kararlar almasını doğru bulmuyoruz.

Bizim şimdi, her zamandan daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Hele hele Anavatan’la olan beraberliğimiz daha da güçlendirilmelidir. Büyükelçiliğimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Rum tarafı 1963 öncesi gibi fırsat kollamakta ve planlar yapmaktadır.

Tanınma ve yaşayabilir bir çözüm için Anavatan-Yavruvatan beraberliği çok çok önemlidir. Başörtüsü tartışması, günümüz için yersiz ve gereksizdir görüşündeyiz.”