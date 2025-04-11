Dava AİHM’e taşıyor

Arda MERCAN

Güney Kıbrıs Yüksek Mahkemesi, Eda Hançer Akkor’un karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili talebini reddetti. İç hukuk yolunun tükenmesinden dolayı süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınıyor.

Yaklaşık 10 yıldır süren ve dün karara bağlanan istinaf davasının karar duruşmasını Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen sendikaların temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri takip etti.

Saat 09.30’da başlayan duruşmada, mahkeme heyeti kararın gerekçesini okuyarak, daha önce alınan kararlara atıfta bulundu ve davayla ilgili süreci özetledi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Eda Hançer Akkor, avukatı Nikoletta Haralambidu ile izlenecek sürece dair bir değerlendirme yaptı.

Gerekçeli kararın incelenmesinin ardından, davanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlenen dokuz sendika, avukatlarıyla birlikte ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyerek, karar ve sonrasındaki adımlar hakkında bilgi verecek.

Akkor: Bu hakkın tanınması için AİHM’e başvuracağım

Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin kararını açıklamasının ardından basına açıklama yapan Eda Hançer Akkor, annesinden kaynaklı vatandaşlık hakkı için başvurduğu davanın reddedildiğini belirterek, vatandaşlık hakkının tanınmadığı bu kararı üzülerek öğrendiğini ifade etti.

Kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve eşit yurttaşlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Akkor, "Bu hakkın tanınması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım" dedi.

Azer: Mücadeleye devam edeceğiz

Kimliksizler Derneği Başkanı Can Azer ise Kimliksizler Derneği olarak, Eda Hançer Akkor nezdinde binlerce karma birliktelik çocuğu adına mücadele ettiklerini belirtti.

Davanın olumsuz sonuçlanmasına rağmen sürecin önemine dikkat çeken Azer, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal hakları teslim etmemesinin üzücü olduğunu ancak şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşamasına geçildiğini kaydetti.

