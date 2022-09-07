Limitli satış yapıldı

Akaryakıta dün 1 ile 2 lira arasında değişen zamlar yapıldı. Zam gece yarısı yürürlüğe girerken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun gündüz saatlerinde benzine 2, Euro Diesel’e ise 1 TL civarında artış yapılacağını açıklaması istasyonları doldurdu.

Akaryakıtı daha ucuza almak için benzin istasyonlarına akın eden vatandaşlar yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Benzin istasyonları yaşanan yoğunluk üzerine limitli satış yoluna gitti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden zam öncesi ‘limitli’ akaryakıt satışı yapan benzincilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Yenikent’te bir benzincinin ‘300 TL'den fazla akaryakıt veremeyiz’ dediğine işaret eden Barçın,

“Bunu araştıracak, sorgulayacak, mevzuatı uygulayacak bir Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve tüketicilerin hakkını arayacak bir Tüketiciler Derneği var mı acaba?” dedi.

Gece yarısı yürürlüğe giren zamla 95 oktan kurşunsuz benzin 20,42, 98 oktan kurşunsuz benzin 20,73, Euro Diesel 25,70 ve gazyağı 25,43 TL oldu.