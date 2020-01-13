Üç el ateş edildi

Onur ULAĞ

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Trones isimli eğlence merkezi dün sabah silahlı saldırıya uğradı.

Zorbalar Sokak üzerindeki mekâna sabah saat 07.00 sıralarında düzenlenen saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin ön kapı camları kırıldı.

Polis olayı gerçekleştirenleri ararken, iş yeri sahibi Hüseyin Laptalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokak magandalarının saldırısına uğradıklarını belirtti.



Mekan boştu, yaralanan olmadı

Gazimağusa’nın uğrak eğlence mekânlarından biri olan Trones Club’a dün sabah saat 07.00 sıralarında silahlı saldırı düzenledi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler mekâna üç el ateş açıp arabayla olay yerinden kaçtı. Olayda mekanın boş olmasından dolayı yaralanan olmazken, iş yerinim camları kırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, çevre güvenlik kameralarını incelemeye aldı, görgü tanıkları ve iş yeri çalışanları ile sahibinin ifadesine başvurdu.

Laptalı: Sokak magandaları yaptı

Polisin soruşturması devam ederken, iş yeri sahibi Hüseyin Laptalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Polis ekiplerine olayı çözeceklerine dair güvenlerinin tam olduğunu belirten Laptalı şunları kaydetti:

“Kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu anda sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız mekanın tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir.”