Vurdular kırdılar

Suna ERDEN

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde dün gece meydana gelen olayda alkollü üç şahıs dehşet yarattı. Ncosia Betting’in önünde kendi aralarında tartışan ve iş yeri önünde park halindeki araçlara tekme atan üç şahıs, ofis çalışanı Hasan Diker’in uyarısı üzerine çılgına döndü.

Arabasına tekme attıkları için şahısları uyaran Diker, ciddi şekilde darp edildi.

İş yeri içerisinde Diker’i darp edip burnunu kıran şahıslar, olay yerinden ayrıldıktan 15 dakika sonra bu kez ellerinde bıçaklarla döndü.

Geri geldiklerinde Diker’i soran şahıslar, bir çalışanı kemerle dövdü, iş yerine ait televizyonun camını kırdı, masa sandalyelere tekme atıp, tehditler yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu yaşayan ofis çalışanları korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Ofis çalışanlarından H.S. isimli kadın, “Ne canımız ne malımız güvende değil. Çok korktuk” dedi.

Uyarılınca deliye döndüler

Görgü tanıklarından ve iş yeri çalışanlarından elde edilen bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti; üç kişi dün saat 21.39 sıralarında Lefkoşa Surlariçi Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ncosia Betting’in önünde kendi aralarında tartışmaya başladı.

Alkollü olan üç şahıs kendi aralarındaki kavga esnasında iş yeri önündeki park halindeki araçlara da zarar verdi. A

raçlara tekme atan üç şahıs yüksek sesle bağırıp çağırıp çevreyi rahatsız etti.

Bu esnada Ncosia Betting çalışanı Hasan Diker, dışarı çıkıp ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Şahısların park halindeki aracına da tekme attığını gören Diker, onları uyardı.

Alkollü şahıslar, uyarılınca sinirlendi ve Diker ile kavga etmeye başladı.

Diker, saldırgan tavırlar gösteren şahıslardan kurtulmak için işyeri içerisinde girdi ancak darp edilmekten kaçamadı.

Üç şahıs Diker’i iş yerinin hemen girişinde yakalayıp ciddi şekilde darp edip, burnunu kırdı.

Bu esnada bet ofiste bulunan kişiler ve ofis çalışanları saldırganlara mani olmaya çalıştı.

Saldırganlar araya başkalarının girmesiyle işyerinden ayrılırken, Hasan Diker ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hızını alamayan üç saldırgan 15 dakika sonra bu kez bıçaklarla iş yerine geri döndü. İçeri giren saldırganlar Hasan Diker’i sordu, bulamayınca terör estirdi.

Ellerinde bıçaklarla masa sandalyelere tekme atan, iş yerine ait plazma TV’yi kıran saldırganlar ofis çalışanı garsonu da kemerle dövdü. Banklara da bıçakla zarar veren saldırganlar küfürler edip, tehditler yağdırdıktan sonra polisin arandığını duyunca koşarak uzaklaştı.

Polis peşlerinde

Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıkları ile iş yeri çalışanlarının ifadesini aldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saldırganların eşkalini tespit eden polis, her yerde onları ararken, Diyalog’a konuşan ofis çalışanları korku dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Ne canımız güvende ne malımız

Ofis çalışanlarından H.S. isimli kadın, ellerinde bıçakla içeri giren üç şahsı görünce korktuğunu, gizlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Birilerinin öleceğini sandım. Çok tedirgin oldum. Bir arkadaşımızın burnunu kırdılar. Gidip 15 dakika sonra bıçakla gelip iş yerini dağıttılar. Bir arkadaşımızı da kemerle dövdüler. Resmen içeride terör estirdiler. Demek ki can güvenliğimiz kalmadı. Arabamızı da kırsalar eşyalarımıza da zarar verseler sesimizi çıkarmamamız lazımmış. Ne canımız ne malımız güvende değil” dedi.