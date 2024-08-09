Maddi hasar oluştu

Lefkoşa-Girne ana yolunda çıkan yangında ağaçlar zarar görürken, Lefke’de Ağıllar bölgesinde ise saman ve balya küle döndü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 13.15’te, Lefkoşa- Girne ana yolunun 2 ile 3’üncü kilometreleri arasında yol kenarında çıkan yangında yaklaşık üç dönümlük alandaki kuru otlar tamamen, 3 servi ağacı ve 15 akasya ağacıysa kısmen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Ağıllar bölgesinde yangın çıktı

Öte yandan Lefke’de Ağıllar bölgesinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu bir şahsa ait ambar ve içerisinde muhafaza edilen bin 500 torba saman, 30 rulo vigo sano balya, 25 çinko saç ve yine başka bir şahsa ait arazi içerisinde bulunan 10 sano balya tamamen, 15 küçük harnup ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

