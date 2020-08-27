Mahjub’un evine şok baskın

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, aldığı ihbar üzerine önceki gün Lefkoşa’da operasyon düzenledi.

Ürdün uyruklu Rashad Mahjoub’un Hamitköy'deki evine baskın yapan polis, satışa hazır 329 gram hintkeneviriyle, uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 26 bin 500 TL, 50 Sterlin, 180 Euro, 100 dolar ele geçirildi.

Tutuklanan Rashad Mahjoub, ifade verip suçunu kabul etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 18.30 sıralarında zanlı Rashad Mahjoub’un Hamitköy'de kalmakta olduğu evde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada komodin üzerinde bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan metal öğütücü bulunduğunu ifade etti. Polis, evin yatak odasındaki dolap içerisinde 19 ayrı foil kâğıdına sarılı satışa hazır 38 gram hintkeneviri, çöp torbası içerisinde de 290 gram ağırlığında uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca aynı dolap içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 Sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.