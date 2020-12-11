Mahkemede üzgündü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki sabah, yaya geçidi üzerinde Dilay Gamalı isimli öğrenciye çarparak ağır yaralanmasına neden olan otobüs şoförü Ferdi Özoğul dün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye olayın olgularını aktaran polis memuru Salih Demirci, 9 Aralık 2020 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, zanlının yönetimindeki TJD 190 plakalı otobüs ile seyrettiği esnada, Namık Kemal Lisesi önünde dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde, yolun solundan sağına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Dilek Gamalı’ya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Kaza sonucu Dilek Gamalı’nın kafatası çatlağı teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesinde Nöroloji servisinde tedavi altına alındığını bildiren Demirci, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.