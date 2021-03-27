Bir daha yapma

Kuzey Kıbrıs’a 18 Mayıs 2019 tarihinde 150 adet extacy türü uyuşturucu hap ithal eden sanık Muhammed Almuta’nın aleyhindeki dava dün karara bağlandı.

Sanık 18 ay hapse mahkûm edilirken, tasarrufunda bulunan uyuşturucunun azımsanmayacak bir miktarda olduğu belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında, oy birliğiyle verilen kararı Başkan Gazi okudu.

Başkan Gazi, uyuşturucu madde kullanımının küçük yaşlara düştüğünü belirterek, toplumda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını kaydetti.

MDMA (extacy) sentetik uyuşturucu türünün insan sağlığına ciddi şekilde zarar verdiğini dile getiren Gazi, sanığın tasarrufunda 150 adet miktarında hap bulunmasının ciddi bir olgu olduğunu aktardı. Gazi, sanığa ceza verilirken caydırıcı ve ibret verici cezaların verilmesi ve kamu yararı düşünülmesinin söz konusu olduğuna vurgu yaparak, 18 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.