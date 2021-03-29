Muratağa’da 14 Ağustos 1974’te katledilerek toplu mezara gömülen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimliklendirilen Akansoy ailesinden 5 kişi sivil bir törenle Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedildi.

36 yaşındaki Emine Rüstem Akansoy ile evlatları, 15 yaşındaki Sezin Rüstem Akansoy, 13 yaşındaki Mustafa Rüstem Akansoy, 12 yaşındaki Erbay Rüstem Akansoy ve 8 yaşındaki Sibel Rüstem Akansoy, aynı katliamda 83 yaşında şehit edilen ve daha önce kimlik tespiti yapılarak şehitliğe defnedilen Raziye Rüstem Akansoy’un (çocukların babaannesi) yanında toprağa verildi.

Babası Rüstem Akansoy ve köyün diğer erkekleriyle birlikte 20 Temmuz’da EOKA-B’ciler tarafından esir alınan ve daha sonra esir kampına götürüldüğü için katliamdan kurtulan, 1974’te 17 yaşında olan ailenin en büyük oğlu Hüseyin Rüstem Akansoy, annesi ve 4 kardeşi için kılınan cenaze namazı öncesinde duygusal bir konuşma yaptı.

“Bu gecikmiş bir veda ritüelidir” diyen Hüseyin Rüstem Akansoy, “46-47 yıl önce beni ailemden koparan olaylar ancak bugün onlara veda etmeme olanak tanıyor” dedi. Hüseyin Rüstem Akansoy, “yaşanan olaylar, azgın bir milliyetçilik akımının, azgın bir fanatizmin, çürümüş beyinlerin yol açtığı olaylardır. Dolayısıyla herkesin aklında tutması gereken şey, bu zihniyeti gerek okullarımızdan, gerek dini yerlerden, gerek bütün otoritelerden tamamıyla ortadan kaldırmak lazım. Çünkü birileri öteki ilan ediliyor ve ötekinin nasıl ortadan kaldırılacağına yönelik eylemler yapılıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu acıların bir daha yaşanmaması için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Emine Rüstem Akansoy ve 4 çocuğu için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı ve şehitler defnedildi.

Cenaze töreninde, Akansoy ailesi ve yakınları katıldı. Törende amcasının eşini ve 4 yeğenini toprağa veren CTP Milletvekili Asım Akansoy da yer aldı.

Tatar: Ailenin isteği doğrultusunda

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidin sivil törenle defnedilmesi konusunda açıklama yaptı.

“Muratağa Sandallar Şehitliği’nde 5 şehidimiz için düzenlenen sivil tören, ailenin isteği doğrultusunda gerçekleşmiş olup, yine aynı istek doğrultusunda devlet töreni düzenlenmemiştir” diyen Tatar, daha önceki yıllarda da bunun benzer örneklerinin bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bununla birlikte “bundan böyle şehitlerimiz ile ilgili konularda bireysel tercihlerin Devlet uygulamalarının önüne geçmemesi esas olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.