‘Ansızın karşıma çıktı’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün yaya olarak yolu geçmeye çalışan Cemre Sağıroğlu’na (26) çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü Casim Çapin (36) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Sağıroğlu’nun yaya geçidi olmayan bir yerden yola çıktığı belirtilerek, tutuklama talep edildi. Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise Sağıroğlu’nun ansızın karşısına çıktığını, direksiyonu kırsa da kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın önceki akşam saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki TLC 194 plakalı araçla Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casim Çapin’in, Alpet ışıkları ile Sanayi bölgesi ışıkları arasındaki yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçen Cemre Sağıroğlu’na çarptığını anımsattı.

Polis, kaza sonucu yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay yerinde inceleme yapıldığını kaydeden polis, Cemre Sağıroğlu’nun yaya geçidi olmayan bir yerden orta refüjden yola giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Kazanın ardından TLC 194 plakalı taksi aracın sürücüsü Casim Çapin’in tutuklandığını kaydeden polis, alkol testi için kan örneği alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, kaza mahalline yakın çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Bir anda oldu

Polisin ardından söz alan sürücü Çapin ise kazanın aniden gerçekleştiğini söyledi. Zanlı, “Bir anda karşıma çıktı. Direksiyonu kırmaya çalıştım ancak başarılı olamadım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.