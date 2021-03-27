‘Şahane’ kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Şahinler Kavşağı yakınlarında dün sabah meydana gelen trafik kazasında kontrolü kaybedilen Şahane Günözger (52) yönetimindeki araç önce refüje, ardından ağaca çarpıp, tavanı üzerinde durdu.

Kazada sürücü Şahane Günözger yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza yapan aracın durumunu görenler, sürücünün yaralanmamış olmasını mucize olarak değerlendirdi.

Meydana gelen kaza nedeniyle Şahinler Kavşağı’na giden yol bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik polisinin incelemelerinin ardından araç yoldan kaldırıldı, yeniden trafiğe açıldı.

Hurdaya döndü

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 08.30 sıralarında, Lefkoşa-Güzeşyurt anayolu üzerinde meydana geldi. Şahinler Kavşağı yakınlarında, yönetimindeki LK 359 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Şahane Günözger, önce orta refüje, ardından ağaçlara son olarak kiremitlere çaptıktan sonra, yol içerisine devrilerek, tavanı üzerinde durdu.

Şahane Günözger kazayı yara almadan atlatırken, araç hurdaya dönüştü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.