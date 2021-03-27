Ticaret yarım kaldı

Lefkoşa’da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Temidayo O. Abdul Azez ile suçla bağlantılı gözaltına alınan zanlı Ayubamı Sholotame dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aranan bir şahsın, Temidayo O. Abdul Azez’i internet üzerinden yönlendirdiği, çöp bidonunun altına gizlediği uyuşturucu maddeyi almasını sağladığını belirtildi.

Zanlı Azez’in aldığı uyuşturucuları satıp elde edeceği paranın bir kısmını internette temasa geçtiği şahsa bir kısmını da okul harcı için kullanacağına dair itirafta bulunduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Mart saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti. Zanlının suçüstü tutuklandığını dile getiren polis, evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, eve girilirken zanlı Ayubamı Sholotame’nin ekipleri ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlı Abdul Azez’in uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığını aktardı.

Amacı satmaktı

Polis, satıcı olan şahsın internet üzerinden zanlıyı yönlendirdiğini, maddeleri Gönyeli’de bir çöp bidonunun altına gizlediğini dile getirdi. Zanlının çöp bidonunun altına bırakılan uyuşturucuyu aldığını, satış yapması halinde maddeleri aldığı şahsa belli miktarda para vereceğinin belirlendiğine vurgu yaptı.

Polis memuru, zanlının ayrıca elde edeceği parayla okula ödeme yapacağının anlaşıldığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.