Mali polis devrede

Girne’de evlerinde az miktarda uyuşturucu bulunarak tutuklanan Şamil Bayrakçı, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin dolandırıcı olduğu tespit edildi. Zanlıların cep telefonlarında inceleme yapan polis, sahte kiralık ev ve bungalov ilanlarıyla Türkiye’de birçok kişiyi kandırdıklarını ve para aldıklarını tespit etti. Zanlıların evinde yapılan aramada birçok sim kart ele geçirilirken; Şamil Bayrakçı, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmaya mali polisin de dâhil olduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 13 Mayıs 2025 tarihinde, saat 20.10-21.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Şamil Bayrakçı, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin birlikte kaldığı Dr. Fazıl Küçük Caddesi adresindeki ikametgahında yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü, iki adet iç içe geçirilmiş şeffaf renk naylon içerisinde yaklaşık bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru; zanlıların suçüstü tutuklanacakları esnada mukavemet göstermeleri nedeniyle makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Polis; Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin cep telefonlarında yapılan incelemede, Türkiye’de sahte ve hayali ev, bungalov kiralayarak gelir elde ettiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis; Mali Şube’nin devreye girdiğini, zanlıların kaldığı evde yapılan aramada sim kartları ele geçirildiğini ve bu kartlar ile cep telefonlarının inceleneceğini kaydetti. Zanlıların ülkedeki statülerinin araştırıldığını kaydeden polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.