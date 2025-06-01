Markete sığındı canını kurtardı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 26 yaşındaki Zeynel Demir, kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki G.K.’yi (K) sokak ortasında bıçaklamaya kalkıştı.

Zanlı elindeki bıçağı genç kızın karnına sokmak üzere hamle yaptı. Bu esnada G.K. çantasını karnına tutarak kendisini kordu.

Çanta delik deşik olurken, G.K. civardaki markete sığınarak saldırgandan kurtuldu. Olayın ardından tutuklanan zanlı katle teşebbüs suçundan dün mahkemeye çıkarıldı. Zeynel Demir’in kardeşi S.D. (E-24) G.K. ve C.Y.(E-23) ile birlikte 2025 yılı Nisan ayı içerisinde Gönyeli’de meydana gelen hırsızlık vakalarıyla ilgili tutuklandıkları ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Polis detaylar aktardı

Mahkemede olguları aktaran polis, katle teşebbüs olayının 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının cadde üzerinde faaliyet gösteren bir marketin karşısında gördüğü G.K.’yi kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla bıçaklamaya kalkıştığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı G.K.’nin karın kısmına doğru salladığını, genç kızın çantasını önüne koyarak yaralanmaktan kurtulduğunu kaydetti. Polis, zanlının birkaç kez bıçağı sokup çıkarması nedeniyle çantanın delindiğini açıkladı.

Polis, olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgede bulunan kamera görüntülerinin inceleneceğini, olayda kullanılan bıçağın arandığını belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

