Ömer KADİROĞLU

Başbakan Ünal Üstel’in, uçak biletlerinin ucuzlaması için Ajet ile anlaşma yapıldığına ilişkin açıklamasını değerlendiren vatandaşlar “bu uygulama yaz geçmeden başlamalı ve ülkemize turist akışı artırılmalıdır” dedi.

Diyalog’a konuşan vatandaşların görüşleri şöyle:

Fezile Savaşır

“Rum tarafı turizmde ilerlerken ,Türk tarafına eskisi gibi turist gelmemesinin nedeni pahalılık ve çevre düzeninin olmamasından kaynaklanıyor. Ülkeye gelen turist havaalanından gideceği yere gidene kadar çevreye baktığında her yerin pislik içerisinde olduğunu görüyor. Diğer yandan iyi bir tanıtım yapılamamasından da bu ülkeye turist gelmiyor. Yakın bir zamanda yurt dışına uçuş yapmadım çünkü ekonomim uçuş yapmaya elverişli değildir. Uçak biletlerinin ucuzlayacağı açıklandı ancak hiç inanasım gelmiyor. Hangi ürün veya neyin fiyatı bu güne kadar yükseldi de geri düştüğü görüldü? O nedenle hiç inanmıyorum.”

Kamil Birkaya

“Rum tarafı turizmde ilerlerken bizde eskisi gibi turist olmamasının nedeni yöneticilerin tutumu, insanların davranışı ve turizmdekilerin hiç bir şeyden anlamamasından kaynaklanıyor. Yakın bir zamanda uçuş yapmadım. En son 2000 yılında uçtum ve 25 yıldır uçmuyorum. Türkiye’den Ercan’a uçak biletleri ucuzlayacakmış ancak bence ucuzlamayacaktır. Bu kadar zaman madem ucuzlayabilir neden pahalı pahalı uçuyor insanlar. Londra fiyatına Türkiye’ye uçuyoruz. Benim biletlerin ucuzlayacağına yönelik bir inancım yoktur. Bu bilet fiyatları da turizmi etkiler. Adam buraya çok yüksek bilet fiyatlarına geleceğine yunan adalarına yarı fiyatına gider.”

Seyit Orkan

“Ülkeye eskisi gibi turist gelmemesinin nedeni bence pahalılıktır. Uçak biletleri bizde çok pahalıdır. Türkler bile yurt dışına çıkacağı zaman güneyi tercih ediyorlar. Türkiye’den Ercan’a uçak biletleri ucuzlayacak diyorlar ancak çok inandırıcı gelmiyor çünkü daha önce çok kez söylediler ucuzlayacağını ancak göremedik.”

Tolun Gürsesler

“Pahalılık, düzensizlik, sistemsizlik, hükümetsizlik bu ülkeye turist gelişini etkiliyor. Eskiden bu ülkeye çok turist geliyordu ancak şimdi düzgün bir sistem olmadığı için bu ülkeye turist gelmiyor. En son üç sene önce yurt dışına çıktım yakın bir tarihte uçuş yapmadım. Türkiye’den Ercan’a uçak biletlerinin ucuzlayacağı söyleniyor. Ucuzlarsa iyi olur çünkü Türkiye’den gelen turist bile buraya gelse bu ülkenin ekonomisini boğar.”

Akın Yıldırım Bekar

“Bu ülkeye eskisi kadar turist gelmemesinin nedeni esnafın acımasızca davranışları ve gözlerini para hırsının bürümesinden dolayıdır. Üreticiden aldıkları bir ürünü yüz katı fiyatlara satmaları nedeniyle kimse bu ülkeye gelmek istemiyor. Türkiye’den Ercan’a uçak biletlerinin ucuzlayacağını söylediler. Özellikle siyasiler yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor o nedenle ben pek inanmıyorum ucuzlayacağına.”

Uzeyfe Kılbaş

“Reklam yetersizliği, biletlerin fiyatlarının çok yüksek olması ve genel piyasanın denetimsizliği nedeniyle çok pahalı olmasından dolayı bu ülkeye eskisi gibi turist gelmiyor. Bilet fiyatlarının ucuzlayacağı söyleniyor ancak pek inanmıyorum çünkü bu güne kadar her söyledikleri hep lafta kaldı.”

Mustafa Güven

“Ülkeye eskisi gibi fazla turist gelmemesinin nedeni uçak biletlerinin çok yüksek olması ve ülkenin iyi tanıtılamamasıdır. Otellerimizi ve turistik yerlerin tanıtımını iyi bir şekilde yapmıyorlar buna bağlı olarak da ülkeye turist gelmiyor. Türkiye’den Ercan’a uçak biletlerinin ucuzlayacağı söylendi ancak hiç inanmadık; çünkü bu memlekette bir şeyin fiyatının düştüğü görülmedi. Tek dileğim sınır kapılarının kapanmamasıdır çünkü öyle bir şey olursa bu ülkede hiç bir şey kalmaz.”

Bayram Fakiroğlu

“Rum tarafının turizmde ilerlerken kuzeye eskisi kadar turistin gelmemesinin nedeni hem genel pahalılıktır hem de uçak biletlerinin çok yüksek olmasıdır. Uçak biletlerinin ucuzlayacağı açıklandı. Bu gerçekleşirse iyi olur ancak ben buna pek inanmıyorum çünkü daha önce yine benzer açıklamalar yapılmıştı.”

Erdal Kaplan

“Rum tarafı turizmde ilerlerken Türk tarafına eskisi gibi çok turist gelmemesinin nedeni gelenlere iyi davranılmaması, çok pahalılık olması, her tarafın pis olması nedeniyledir. Turist kendi ülkesinden daha iyi durumda ülkelere gider geri kalmış ülkelere gitmez. Türkiye’den Ercan’a uçuşlarda bilet fiyatları ucuzlayacak diyorlar ancak ben buna hiç inanmadım çünkü her şeyimiz yalan.”