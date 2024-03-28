Kamu yararı için gerekli

Esengül AYKAÇ

Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman İlkan Varol, hazırladıkları raporlarının kamuoyunda daha çok yer bulması gerektiğini ifade etti. Varol, bu konuda basına büyük bir görev düştüğünü söyledi.

Varol, tv2020’de katıldığı Güne Merhaba programında açıklamalarda bulundu. Varol, vatandaştan en çok şikayet aldıkları konuları ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Varol, kamu menfaati için ombudsmanlığın raporlarının kamuoyunda daha çok yer bulması gerektiğini dile getirdi. Varol, kamu menfaati taşıyan raporların basında yer almasının önemine dikkat çekti. Varol, “Basının ombudsman raporlarına sahip çıkmasına ihtiyacımız var” dedi.

“Vatandaş dere yataklarına inşaat yapımından şikayetçi”

Varol, en çok şikayet aldıkları konuların başında İyi İdare Yasası altında vatandaşa 30 gün içerisinde cevap verilmemesi ve dere yataklarına yapılan inşaatların geldiğini söyledi. Sınır ihlaline ilişkin sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Ombudsman Varol, “Bu konuyla ilgili İskele’de kıyı şeridinin ihlali ilgili bir sıkıntı oldu. Ciddi bir sıkıntıydı ve bu sıkıntıyı ele aldık. Bir diğer sıkıntı ise dere yataklarının kapanmış olmasından dolayı evini su basan kişilerin yaşadığı sorunladır. Bunlarla ilgili de birçok şikayet geliyor” şeklinde konuştu.

“28 rapor yayınladık”

Ombudsman İlkan Varol, göreve geldikleri andan itibaren 28 raporu tamamlayıp yayınladıklarında da vurgu yaparken, 80 kişiye de çalışma alanlarına girmemesinden dolayı hukuk danışmanlığı verdiklerinden de bahsetti. Göreve başladığında 65 yarım dosyanın yanı sıra 50 de yeni başvuru üzerinde çalıştıklarını da kaydeden Varol, 7 dosyanın da yargıya başvurulması nedeniyle durdurulduğunu söyledi.

Vatandaşa çağrıda bulunan Ombudsman Varol, “KKTC vatandaşı şartı olmadan Ombudsmalığın kapısı herkese açık” ifadelerini kullandı. İdareye de çağrıda bulunan Varol, Ombudsman raporlarının biraz daha fazla dikkate alınmasını belirtti.