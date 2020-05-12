Maskesiz gezenler tutuklandı

Polisin ülke genelindeki kontrolleri sürüyor… 11 - 12 Mayıs (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, polis tarafından yapılan denetimlerde; 8 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. Denetimlerde ayrıca sokağa çıkan 17 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.