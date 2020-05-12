Polisin ülke genelindeki kontrolleri sürüyor… 11 - 12 Mayıs (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, polis tarafından yapılan denetimlerde; 8 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. Denetimlerde ayrıca sokağa çıkan 17 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Maskesiz gezenler tutuklandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişi ve maskesiz sokağa çıkan 17 kişi tutuklandı.
Polisin ülke genelindeki kontrolleri sürüyor… 11 - 12 Mayıs (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında, polis tarafından yapılan denetimlerde; 8 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. Denetimlerde ayrıca sokağa çıkan 17 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
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