Mebus maaşı 43 bin oldu

Suna ERDEN

Asgari ücretin 7 bin liraya yükseltilmesi sonrasında, enflasyon rakamını dikkate alan maliyenin, kamuda yeni gelir tablosunu belirlediğini ve en düşük maaşın 8 bin lira olacağını dünkü manşetimizde duyurmuştuk. Müsteşar maaşının ise 39 bin liraya yükseleceğini ortaya koyan haberimiz üzerine bir değerlendirme yapan Vergi Dairesinin eski müdürlerinden, mali müşavir Göksel Saydam, 23 Ocak seçiminden sonra milletvekillerinin net 43 bin 680 lira alacağını belirtti.

Göksel Saydam’ın hesaplamasına göre; Cumhurbaşkanı’nın aylık maaşı 48 bin 750, Meclis Başkanı ve Başbakan’ın 46 bin 410, Meclis Başkan Yardımcısı ve bakanların 44 bin 850 lira olacak. Divan katipleri ve idare amirleri için öngörülen maaş aylık 44 bin 70 lira. Yeni tabloya göre ortaokul mezunu kamu görevlilerinin işe başlangıç maaşı 8 bin, lise mezunu işe başlangıç 9 bin olmakla birlikte 15 bine kadar yükseliyor.

İşte tablo

Mali Müşavir Göksel Saydam, siyasilerin maaş tablosunu şöyle aktardı:

52/1987 sayılı Siyasal Kamu Görevlileri Yasasında yapmış olduğum bir çalışmada bu yasanın

7. maddesine göre yeni maaşları şöyle olacaktır;

Cumhurbaşkanı yüzde 25 Temsil Ödeneği olarak 9750 TL +39,000=48,750 TL

Meclis Başkanı ve Başbakan yüzde 19 Temsil Ödeneği olarak 7,410+39,000=46,410 TL

Meclis Başkan Yardımcısı ve Bakanlar yüzde 15 Temsil Ödeneği olarak 5,850+39,000 =44,850TL

Divan Kâtipleri ve İdare Amirleri yüzde 13 Temsil Ödeneği olarak 5,070+39,000 =44,070 TL

Milletvekilleri yüzde 12 Temsil Ödeneği olarak 4,680+39,000=43,680 TL.

Ayrıca, yukarıda belirtilen tüm temsil ödenekleri Gelir Vergisinden muaf tutulmuştur.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 11:10