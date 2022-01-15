Patlama olmadı

Kıbrıs Rum İşçi Federasyonu SEK Başkanı Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin 60 Kıbrıslı Türk’ü işe alma kararını sendikaya bildirdiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, SEK Başkanı Andreas Matsas’ın, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işe alınmaları konusunda Türk-Sen’le gerçekleştirdikleri anlaşma sonrasında turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin, 60 Kıbrıslı Türk’ü bünyesinde işe alacağını, bu konuda sendikaya bildiirim yapıldığını yazdı.

Habere göre Matsas, söz konusu şirketin, işe alınacak Kıbrıslı Türklerle mülakat yaptığını ve 150 kişiden 60’ı üzerinde karar aldığını kaydetti.

Söz konusu şirketin adını vermekten kaçınan Matsas, Türk-Sen’le vardıkları uzlaşıya da atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklerin suiistimal edilmeden ve diğer çalışanlarla rekabet ortamı yaratmaksızın, toplu sözleşmeler ve yasalar temelinde çalışmalarının sağlanacağını vurguladı.