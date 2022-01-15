Seçim sonrası karanlık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 2022 yılı bütçesi için yıl boyu hayat pahalılığı ortalaması öngörüsünün yüzde 56 olarak taraflara bildirildiğini ancak bu rakamın bütçeye 110 milyon TL ek maliyet olarak yansıyacağını belirtti ve "Seçim sonrası büyük buhran ve karanlıktır" görüşünü ortaya koydu.

Harmancı, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, “Bugün bir türlü devletin maaşlara yıllık yansıtacağı hayat pahalılığı miktarı netleşmediği için son haline getirmediğimiz 2022 yılı bütçesi için yıl boyu hayat pahalılığı ortalaması öngörüsü yüzde 56 olarak tarafımıza belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu rakamın bütçeye 110 milyon TL ek maliyet olarak yansıyacağını belirten Harmancı, “Yıllık maaş ve yatırımlar kaleminin 295 milyon TL olması demektir. Evelemeye gevelemeye gerek yok bunun karışlanması imkânsızdır. Seçim sonrası büyük buhran ve karanlıktır” görüşünü paylaştı.

Geçen yıl belediye katkısı yüzde 0,5, hayat pahalılığı yüzde 20, bu yıl devlet katkısı artışı yüzde 26 hayat pahalılığının ise yüzde 56 olduğunu aktaran Harmancı, paylaşımında şöyle devam etti:

“Basiretsiz ve belediyelerin hiçbir hakkını bırakın aramayı koruyamayan Birlik yönetimini ve yerel yönetimleri tek ihtiyaç olduğunda hatırlayan hükümetlerimizi kutlarım.

Böylesi bir dönemde halka en yakın kurumlarımızı felç ediyorsunuz, 23 Ocak’tan sonra göreve talip olanları bekleyen en büyük sorunlardan biri bu olacaktır.”