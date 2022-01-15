Bölge inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Kapalı Maraş bölgesinin ziyarete açık kısımlarında eski eser niteliği taşıyan eşyaları çaldıkları iddia edilen Coşkun Gümüştaş, Taşkın Gümüştaş, Candaş Öz ve Hüseyin Kara hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların evinde arama yapıldığı; İsa motifli hac, 2 avize, kablo, Rumca yazılı hikaye kitapları, eski çeşme, buzdolabı ele geçirildiği açıklandı. Zanlılardan Hüseyin Kara’nın son 2 ay içerisinde, çeşitli hurdacılara 150 kilo ağırlığında eski eşya sattığı belirtildi. Zanlılardan Coşkun Gümüştaş’ın, ise “20 yıldır o bölgeye girip eşya alırım” diyerek suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Maraş’ı soydular

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü, Gazimağusa’nın Kapalı Maraş bölgesinde, 2021 yılının farklı tarihlerinde çok sayıda eski eşya ve hurda kablo sirkat edildiği bilgisinin alındığı ve tahkikat başlatıldığını anlattı.

Mesele kapsamında mahkeme huzurundaki zanlıların tespit edildiğini belirten polis, Coşkun Gümüştaş’ın evinde gerçekleştirilen aramada, muhtelif sayıda eski çeşme, buzdolabı, hurda kablolar ve Rumca yazılı tabela ele geçirildiğini ifade etti.

Taşkın Gümüştaş’ın evinin arandığını ve 2 adet eski kola kasası ile tahta sandık ele geçirildiğini bildiren polis, Candaş Öz’ün evinde ise İsa motifli hac, 2 avize, kablo ve Rumca yazılı hikaye kitapları bulunduğunu aktardı.

Hüseyin Kara’nın mandırasında da hurda kablolar bulunduğunu aktaran polis, zanlının, son 2 ay içerisinde, çeşitli hurdacılara 150 kilo hurda malzemesi sattığının belirlendiğini de ifade etti.

Zanlıların ifade verdiğini; Coşkun Gümüştaş’ın, “20 yıldır o bölgeye girip eşya alırım” diyerek suçunu itiraf ettiğini de belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını aktardı ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, birer gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.