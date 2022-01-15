Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Son Durak Operasyonu’nda ele geçirilen 650 gram hintkeneviri ve 28 gram kokain türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Tasarrufunda uyuşturucu bulunan Ediz Kasap dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada zanlının uyuşturucu alışverişi yaptığı yerlerin tespit edildiği açıklandı. Polis, tespit edilen yerlerdeki kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis, aldıkları ihbar üzerine 11 Ocak 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Son Durak Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, Girne’ye bağlı Arapköy bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 23 paket halinde yaklaşık 650 gam ağırlığında hintkeneviri, 28 gram kokain ve 360 paket sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, uyuşturucunun yanı sıra maddeleri paketlemek için kullanılan şeffaf naylonların da incelenmek üzere emare olarak alındığını ifade etti.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda ele geçirilen 360 paket sigaranın ise yasal olduğunu, soruşturma sonrasında kendisine teslim edileceğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelendiğini belirten polis, zanlının uyuşturucu alışverişi yaptığı adreslerin belirlendiğini, araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.