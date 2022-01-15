Birini sevdi ötekini dövdü

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde biri resmi, diğeri imam nikahlı iki eşiyle birlikte aynı evde yaşayan Şemsettin Akgöz, iki kadın arasında belirlediği kurallara uymayınca başı yandı. Sırası gelmediği halde imam nikahlı eşiyle vakit geçiren Akgöz, resmi nikahlı eşinin hışmına uğradı. Akgöz ve resmi nikahlı eşi arasında yaşanan kavga polislik olurken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının resmi nikahlı eşini darp ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, resmi nikâhlı eş N.K.’nin ev içinde aldıkları kurallara göre saati gelmeden imam nikâhlı eşi ile yan yana gelen Şemsettin Akgöz’le tartıştıklarını söyledi. Polis, çıkan tartışma esnasında zanlının eşi N.K.’yi darp ettiğini açıkladı. Polis, aynı tarihte N.K.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini, rapor temin edildiğini söyledi. Polis, olayın ardından zanlının gözaltına alındığını, soruşturma yapıldığını belirterek, iki tanıktan ifade aldıklarını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.