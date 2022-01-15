Sadi cezaevinde

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından balıkçı dükkânına ait kamyonda yapılan aramada ele geçirilen gümrüksüz tütün, vücut geçiştirme haplarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kamyonda ele geçirilen kaçak malların 650 bin 220 TL değerinde olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan balıkçı dükkanı sahipleri Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan’ın suçla bağlantısının tespit edilemediği belirtildi. Korkmaz ve Pehlivan serbest bırakılırken, kamyon şoförü Sadi Baysal dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Sadi Baysal’ın kullanımında bulundurduğu kamyonda yapılan aramada 12 torba kaçak tütün, biri bir kiloluk 30 kutu nargile tütünü, 580 adet vücut geliştirme hapı ve 7 tüp sıvı madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, Girne Turizm Limanından giriş yapan aracın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde Fish World Trading isimli iş yerine ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, FishWorld Trading’in işletmeciliğini yapan zanlılar Şaban Korkmaz, Göktuğ Pehlivan ile kamyon şoförü Sadi Baysal’ın gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi.

İş yeri sahipleri serbest kaldı

Polis, yapılan soruşturma sonucu Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan’ın suçla bağları görülmediğini belirterek, serbest kaldıklarını söyledi. Polis, zanlı Sadi Baysal’ın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan emarelerin 619 bin 220 TL değerinde olduğunu, tespit edilemeyen sıvı maddenin de tahlil sonuçlarının beklendiğini açıklayan polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.