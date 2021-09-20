Meclis binasına aracıyla girdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında önünde seyreden ve aniden yavaşlayan araca çarpmamak için direksiyon kıran 24 yaşındaki Özgür Yıldız, Cumhuriyet Meclisi’nin bahçesine girdi.

Meclisin girişindeki demir kapıyı kıran ve aracıyla birlikte sürükleyerek avluya giren sürücü, yara almadan kurtuldu.

Polisten alınan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, ZMU 494 plakalı salon aracı ile seyreden Terasa Maria Johnson, yolun solunda bulunan Meclis binası önüne geldiğinde, dikkatsiz bir şekilde geriye tek yöne dönüş yaptı.

Bu esnada gerisinden gelen ve üçüncü şerit içerisinde seyreden plaka ve sürücüsü meçhul araç, geriye dönen Johnson yönetimindeki aracı görünce yavaşladı.

Direksiyon kırınca olanlar oldu

Bu esnada JS 339 plakalı araçla meçhul plakalı aracın arkasından seyreden ve viraja geldiğinde süratini salim bir hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan Özgür Yıldız, meçhul araca çarpmamak için direksiyon kırdı.

Direksiyonu sola kıran Yıldız, yolun solundan çıkarak, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçe demir kapısına çarparak, yerinden söktükten sonra avluya girip durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, hafta sonu tatili olması ve Meclis’in kapalı olması olası bir yaralanmayı önledi.



