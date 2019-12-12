Zorla odaya götürmüş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz kasım ayında yaşandığı iddia edilen olayda Hasan Çamlıca (59) evine köy yumurtası götürdüğü 19 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İddiaya göre; yumurta vermek bahanesi ile genç kızın evine giden zanlı, içeriye girince cinsel birliktelik yaşamak istedi.

Genç kızın istememesi üzerine evin içerisinde kovalamaca yaşandı.

Zanlı yakaladığı genç kızı zorla yatak odasına götürerek tecavüz etti.

Kasım ayı içerisinde yaşanan olay 10 Aralık tarihinde polise bildirildi.

Şikayet üzerine önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan Polis, zanlının 2019 yılı Kasım ayında 19 yaşındaki kızın evine yumurta bırakmak bahanesiyle gittiğini söyledi. Polis memuru, zanlının genç kızla birlikte olmak istediğini ve ev içerisinde kovalamaca yaşandığını anlattı. Polis, zanlının, kızı zorla yatak odasına götürüp, tecavüz ettiğini açıkladı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Olayın 10 Aralık 2019 tarihinde bildirildiğini kaydeden polis, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının ilk etapta iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve ifade vermeyeceğini beyan etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.