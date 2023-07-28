Tümü tedavi altında

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İlk kaza 06.30 sıralarında meydana geldi. Abdusselam Manga (E-41), yönetimindeki TMM 671 plakalı araç Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden Adem Kızıltepe yönetimindeki HZ 029 plakalı aracı geçmeye çalıştı. Abdusselam Manga, bu esnada HZ 029 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HZ 029 plakalı araç sürücüsü Adem Kızıltepe ve araçta yolcu olarak bulunan Yulıus Adekunle Adetunji ile TMM 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ana Alexcess (K-19), Aigul Milikova (K-25), Kim Anzhelika(K-20) ve Lebedeva Elizaveta’nın (K-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların tedavilerinin halen sürdüğü açıklandı.

Motosiklet araca çarptı

İkici kaza ise saat 12.20'de Kemal Deniz Caddesi'nde gerçekleşti. Kaza, motosiklet sürücüsü

34 yaşındaki Cem Aksel’in ilerisinde bulunan ve sağa dönmekte Mehmet Hilmi Sönmez yönetimindeki GG 907 plakalı araca dikkatsizliği sonucu çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan UM 956 plakalı motosiklet sürücüsü Aksel, kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.