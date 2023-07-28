Ekipler Uğurcan’ı arıyor

Türkiye’nin Mersin ilinden yola çıkan teknenin batması sonucu 5 gündür kayıp oldukları bildirilen iki şahıstan biri KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Diğer şahsı arama çalışmalarının ise sürdüğü belertildi.

Mersin’den ATA 33 isimli tekne ile 23 Temmuz tarihinde denize açılan Şaban Ekici ile Uğurcan Çelik teknelerinin batması sonucu kayboldu. Kayıp olan şahıslardan Şaban Ekici Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

KKTCSG-110 bot tarafından kurtarılan ve bilinci açık olan kazazede saat 16.25’te Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin Uğurcan Çelik’i arama çalışmaları ise sürüyor.