Metehan’dan giriş yapmış

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Kamerun uyruklu İnnocent Nwanci Che, kıskançlık yüzünden kavga ettiği eşi E.Ş. isimli kadını önce ciddi şekilde darp etti, ardından cep telefonunu yere vurarak kırdı. Polis tarafından apartman boşluğunda kıskıvrak yakalanan Che’nin, 245 promil alkol tesiri altında olduğu belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının işlediği suçlardan gözaltına alındığı, yapılan soruşturmada iki kez Güney Kıbrıs’a gittiği ancak geri dönüşte kayıt yaptırmadan Kuzey Kıbrıs’a geldiğinin tespit edildiği açıklandı. Kamerun uyruklu Innocent Nwanas Che’nin olay mahallinde bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiği sırada polis tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Kıskançlık krizi geçirdi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 30 Ağustos 21 tarihinde saat 01.20 sıralarında Gazimağusa’da bir apartman dairesi içerisinde 245 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada eşiyle tartıştığını söyledi. Polis, zanlının kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi E.Ş.’yi elleri ile vurmak suretiyle darp ettiğini, ona ait Samsung marka telefonu yere vurmak suretiyle kırdığını açıkladı. Polis memuru, şikâyet üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının apartman boşluğunda yüksek sesle bağırıp çalışmakta olduğu esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2017 yılı içerisinde Ercan Hav limanından ve 29 Ağustos 2021 tarihinde de Metehan Kara Sınır Kapısından KKTC’ye giriş yaptığının görülmesine karşılık KKTC’ den çıkışının görülmediğini söyledi.

Gizlice güneye kaçmış

KKTC’ ye girişinin görülmemesi üzerine zanlının sorgulandığını söyleyen polis, 2018 yılı mayıs ayı içerisinde bir aracın bagajına saklanarak güneye kayıt yaptırmadan kaçak olarak geçtiği yönünde itirafta bulunduğunu ve bu yönde gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Olayın yeni olması nedeniyle detaylı araştırma yapılması gerektiğini, zanlının serbest kalması halinde kaçak yollardan yeniden güneye geçme ihtimalinin yüksek olduğunu ve muhaceret kayıtları ile ilgili verilerin kesin olarak alınabilmesi gerektiğini belirten polis, 3 gün süreyle tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.