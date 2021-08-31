Sürücü alkollü çıktı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne anayolunda dün sabah meydana gelen kazada; araç yoldan çıkarak, toprak sete çarpıp yana devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü Cansu Yeşirgil’in 57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza Lefkoşa - Girne anayolunun 2 ile 3’üncü kilometreleri arasında oldu. MP 996 plakalı salon araç ile anayolda seyreden Cansu Yeşirgil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, toprak sete çarptı. MP 996 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulduktan sonra yana devrildi.

Sürücü Cansu Yeşirgil, kazayı gören ve yardıma giden diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, polis incelemenin ardından aracı olay yerinden kaldırdı. Yapılan soruşturma sonucu sürücüsünün 57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu arada sürücü kazayı görüntüleyen ve çeken basın mensuplarına tepki gösterdi.

Yeşirgil polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.