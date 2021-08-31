Örnek dayanışma

Lapta Belediyesi, Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı’nın tedavisine destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi. Karşıyaka Belediye Plajında 28, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler hazırladıkları yiyecekleri ve içecekleri Asya bebek için satışa çıkardı. Etkinlikte elde edile gelir, Asya bebeğine tedavisi için bağışlanacak.

Tedavi maliyeti çok yüksek

Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca tedavisinin ilk aşaması ücretsiz yapılan Asya bebeğe uygulanacak ikinci aşama için 2 milyon lira maddi kaynak gerekiyor. Ücretsiz yapılan tedavi kapsamında Spinzara (Nusinersen) ilacı Asya bebeğin hastalığını yavaşlatacak. Ancak tedavinin diğer bir aşaması olan Zolgensma isimli ilaç ücretsiz tedavi kapsamı dışında. Zolgensma isimli ilaç için gereken 2 buçuk milyon dolar henüz bulunamazken, Asya’ya yardım etmek için kampanyalar düzenleniyor.