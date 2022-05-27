Benzinin Litresi 5.40 TL zamla 23.81 oldu

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu kararıyla bir hafta ertelenen akaryakıt zammı dün yapıldı. Akaryakıta yapılan okkalı zammın ardından benzinin litresi 23.81 oldu. Akaryakıta zam geleceğine yönelik haberler üzerine benzin istasyonlarına akın eden vatandaşlar, artış kararının açıklanmasının ardından da depolarını doldurma telaşına kapıldı.

Benzin istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluşurken, zam kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, yeni fiyatlar şöyle oldu:

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 18.68TL’den 23,54 TL’ye, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 18.90 TL’den 23.81 TL’ye, Euro Diesel: 17.61 TL’den 22,19 TL’ye, Gazyağı: 17.13 TL’den 21,58 TL’ye yükseldi.

Yapılan artışla Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki akaryakıt fiyat farkı giderek azaldı. Bu durumun güneyden gelerek kuzeyde akaryakıt alan Rumları ve yabancıları etkilemesi bekleniyor.

Bir hafta ertelenmişti

Bakanlar Kurulu’nun 20 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda akaryakıta 4 TL zam kararı alınmış ancak bir hafta süreliğine ertelenmişti. Alınan karara göre akaryakıta yapılması gereken zam bir hafta süreliğine hükümet tarafından üstlenilmişti.

Hükümet sözcüsü Dursun Oğuz " 95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro dizele 0.98 TL artış gelmesi gerekiyordu, ancak hükümet bu zammı halka yansıtmayacak ve bir hafta süreliğine karşılayacak" demişti.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 10:07