Mihalakis cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Muhaceret işlemi yaptırmadan Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan Kıbrıslı Rum Michalakis Vlachou, geri dönüş yolunda fark edildi. Vlachou, çıkış yapmak üzere aynı kapıyı kullanınca, polis tarafından alıkonuldu. Zanlının aracını arayan polis, bir adet av tüfeği ile 288 tane av tüfeği fişeği ele geçirdi. Tutuklanarak zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Sadi Sönmez, zanlının, 10 Aralık 2024 tarihinde, saat 06.50’de, muhaceret işlemi yaptırmadan, Beyarmudu Giriş Kapısı’ndan ülkeye girdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının, aynı gün saat 08.00’de, çıkış yapmak üzere yine Beyarmudu Giriş Kapısı’na geldiği esnada alıkonulduğunu belirtti. Polis, zanlının aracında yapılan arama sonucunda, bir adet av tüfeği ve 288 adet fişeğin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, ülkede yasal bağı bulunmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 45 günü geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

