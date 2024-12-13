Silva her şeyi  polise anlattı

Suna ERDEN

Mali Şube tarafından yürütülen ‘sahte turist vizesiyle insan kaçakçılığı’ soruşturması kapsamında tutuklanan TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin çalışanı Nissanka Sadunii Wasa de Silva ile KKTC’de ikamet izinsiz kalan Priyadursha Opatha Vithange dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde suçunu itiraf eden Silva’nın sahte turist vizesiyle ülkeye getirilen 13 Sri Lanka uyruklu kişiden 26 bin 400 dolar para alındığını söylediği açıklandı.

Son 5 yıldır ülkede çalışma izniyle bulunan ve dün mahkemeye çıkarılan Silva tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru, 5 Aralık 2024 tarihinde başlatılan “suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” soruşturması kapsamında tutuklanan Nissanka Sadunii Wasa de Silva’nın Sri Lanka uyruklu 13 kişiyi sahte turist vizesiyle ülkeye getirdiğini söyledi.

Silva’nın Mayıs- Kasım tarihleri arasında getirdiği 13 kişiden farklı meblağlarda toplam 26 bin 400 dolar aldığını belirtti.

Polis, zanlının 13 kişinin ülkeye girişini sağlamak için Gönyeli'deki bir otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla rezervasyon yaptırdığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Sri Lanka vatandaşı olduğunu, 5 yıldır ülkede bulunduğunu söyleyerek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Hem zanlı hem tanık

Polis memuru, zanlı zanlı Vithange’nin ise KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde bir iş yerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalıştığını söylediği iş yeriyle ilgili araştırma yapıldığını söyledi. Polis, zanlının insan kaçakçılığı meselesinde ise tanık olduğunu belirterek,4 gün ek süre istedi.

Para borçlandım, buraya geldim

Zanlı Vithange 2 çocuğu olduğunu, buraya gelmek için yüklü miktarda para borçlandığını söyledi. Mahkeme, zanlı Silva’nın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, Priyadursha Opatha Vithange’nin ise 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

