Yardım bekliyor

Ergün YAHAT

Gazimağusa’da İtimat Otobüs İşletmeleri karşısında bir evin yardımcı odasına sığınan yaşındaki Dilek Şimşek zor durumda.

Camı olmayan yıkık ve dökük bir evde yaşayan Dilek Şimşek, soğuk ve yağışlı havların başlamasıyla daha da zor duruma düştü.

Devletten aldığı aylık 16 bin TL sosyal yardım parasıyla geçinmeye çalışan Şimşek, yardım beklediğini söyledi.

“Elektriğim, suyum, banyom yok” diyen Dilek Şimşek şunları dile getirdi:

Pencerelerin camı yok, çatım akıyor. Daha önce bir odalı evde kalıyordum. Aylık kirası 2 bin 500 liraydı. Ev sahibi kirayı 12 bin lira yapınca ödeyemedim. Zaten aylık 16 bin TL sosyal yardım parasıyla geçinmeye çalışıyorum. Haliyle o evden çıkmak ve yardımcı odaya taşınmak zorunda kaldım. Devletimizden ve hayırsever insanlarımızdan yardım eli bekliyorum.”

Şimşek, havaların soğuduğunu, yağışların başladığını da söyleyerek, sağlığının gün geçtikçe bozulduğunu dile getirdi.