Ana gündem Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Suriye'de yeni dönem, terörle mücadele ve Gazze'de ateşkes görüşmelerinin ele alındığı belirtiliyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gitti.

Blinken'ın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

Erdoğan ile Blinken görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile ABD heyeti de hazır bulundu.

Kabulde, ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmede Suriye'de yeni dönem, terörle mücadele ve Gazze'de ateşkes görüşmelerinin ele alındığı belirtiliyor.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya gelecek.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024, 09:49