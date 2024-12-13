Anlamlı etkinlik

Mehmet KARA

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından yürütülen Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Deyip Geçme!” kampanyası kapsamında Lefkoşa’daki Diren Çemberi Anıtı, dün renkli nakışlarla giydirildi.

“16 Günlük Aktivizm Kampanyası" çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın haklarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikte kadına yönelik şiddetin insan haklarının ciddi bir ihlali olduğu ve ev içi şiddet gerçeğinin görmezden gelinmemesi gerektiği vurgulandı. Etkinlikte KKTC’de Ev İçi Şiddet Yasası’na duyulan gereksinimin de altı çizildi.

Anıta giydirilen nakışlar, kırsal bölgelerde düzenlenen “El İşi: Güçlü Kadınlar, Güçlü Hayatlar” etkinlik serisi kapsamında üretildi.

