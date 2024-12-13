Pankartlarla mesaj verildi

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) eğitimdeki sıkıntıları ortaya koymak amacıyla Başbakanlık önünde eylem yaptı.

KTOEÖS’e bağlı öğretmenler ilk olarak Başbakanlık Işıkları’nda bir araya gelerek, “Demokratik, çağdaş toplum için; nitelikli, bilimsel, laik eğitim için; saygın, aydın, özgür öğretmen için, insanca bir geçim ve yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz”, Çiftçiye, asgari ücretliye, öğretmene, hayvancıya yok, sermayeye var” Göç Yasası’na dur de”, “Devlet okullarını ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” yazan pankartlar açtılar.

Ardından öğretmenler bayraklar ve sloganlar eşliğinde Başbakanlık binası önüne yürüdüler. Burada KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Genel Sekreter Tahir Gökçebel birer konuşma yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı konuşmada, eğitimde ve okullarda yığınla sorun olduğunu ancak bunun hükümet tarafından görülmediğini savundu.

Hükümete seslenen ve yaşadıkları sıkıntıları sıralayan Eylem, “okullarda atama yapılmamasından dolayı birçok dersin boş geçtiğini, birleştirilen sınıfların sayılarının 40’ın üzerinde olduğunu, okulların inşaatlara ve konteynerlere mahkum edildiğini, özel eğitime ihtiyaç duyan ve Türkçe bilmeyen öğrencilerin çözümsüz bırakıldığını” öne sürdü.

Eylem, bunun yanında, “eksik bırakılan rehber öğretmen ve rehberlik servisleri ile tam gün eğitim programı nedeniyle çocukların aç ve güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldığını, sonucunda şiddet ve zorbalık olaylarının arttığını, tüm sıkıntıların yükünün özveriyle çalışan öğretmene yüklenmeye çalışıldığını, bunlar olurken de öğretmenler adına direnen sendikanın itibarsızlaştırılması çabasında olunduğunu” ileri sürdü.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024, 11:44