Ülkenin baş ağrısı

Polisin önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde KKTC’de kaçak yaşam süren 12 kişi tespit edildi.

Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Kongo uyruklu Audry Chogoma ile Nijeryalı Chudary Samuel dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Diğer 10 kişi ise Güzelyurt, Gazimağusa ve Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarılan Audry Chogoma’nın 377, Chudary Samuel’in ise bin 343 gün KKTC’de kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 10 Aralık 2024 tarihinde, saat 16 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Ahmet Russo Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Kongo uyruklu zanlının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Audry Chogoma’nın 11 Ekim 2021 tarihinde KKTC'ye öğrenci izni ile geldiğini, 29 Kasım 2023 tarihinden beri 377 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Tanıktı zanlı oldu

Polis memuru, Chudary Samuel’in ise Demirhan Polis Karakolu’nda yaralama ve vahim zarar soruşturması kapsamında tanık olarak bulunduğu esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede bin 343 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlıların kaçak kaldıkları süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlıların alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan 2 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.