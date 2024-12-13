Vefa örneği

Girne Belediyesi İkinci Bahar Üyeleri, yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, dün Girne Dome Hotel’de verilen yemeğe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eşi Songül Şenkul ile birlikte katıldı. Yemekte, meclis üyeleri ile bölge muhtarları da yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yemekte yaptığı konuşmada, herkese mutlu huzurlu bir sene dileyerek, “Her sene sayımızın azalarak değil, artarak bu etkinlikleri gerçekleştirmek en büyük temennimiz. Girne Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu tip organizasyonlar bir lütuf değil sizlere olan bir borcumuzdur” dedi.

