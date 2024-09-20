Milletvekili maaşı 6 bin 318 Euro’ya yükseldi

Suna ERDEN

Asgari ücretin yanı sıra kamu ve emekli maaşlarına yüzde 19.19 oranında artış gelmesiyle birlikte milletvekili maaşlarının 234 bin liraya yükseldiği belirtildi. İki yıl önce milletvekili maaşlarının 44 bin lira (yaklaşık 2 bin 839 Euro) olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 1 Eylül itibarıyla bu rakamın 6 bin 318 Euro’ya yükseldiğini ifade ediyor.

Milletvekili maaşlarının brüt 280 bin Türk Lirasına (7 bin 424 Euro) yükselmiş olacağını belirten uzmanlar, bu kadar maaş artışının bütçeyi zorlayacağını ve zam dalgasının kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor.

Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs’ta milletvekili maaşının 4 bin 991 Euro olduğuna dikkat çeken uzmanlar, iki taraf arasındaki maaş farkının dikkat çekici bir noktaya ulaştığını ifade ediyor. Eylül ayı itibarıyla KKTC meclisinde görev yapan bir vekilin, Rum Temsilciler Meclisi’nde görev yapan vekilden ayda bin 327 Euro daha fazla maaş alacağını belirtiyor.

Euro bazında asgari ücret

Yapılan hesaplamalara göre asgari ücretin bu yıl içinde Euro bazındaki ise şöyle gerçekleşti:

Ocak başında asgari ücret 24 bin TL, 736 Euro oldu.

Mayıs ayında asgari ücret 29 bin 640 liraya yükselirken, Euro kuru 34.5 idi ve 859 Euro oldu.

Eylül ayı itibarıyla yüzde 19.19’luk artışla yeni asgari ücret 35 bin 180 TL’ye, yani 925 Euro’ya yükseldi.

Cyprus Mail gazetesine göre, güneydeki asgari ücret ise aylık 885 Euro.

Kayıt dışılık artacak

Vergi Dairesi eski müdürlerinden, mali müşavir Göksel Saydam TV2020’ye yaptığı açıklamada, asgari ücretin yılda 3 kez artırılmasıyla çok sayıda işletmenin zora gireceğini söyledi.

İşçi durdurmalarının başladığını belirten saydam, bunun yanı sıra kayıt dışılığın artacağını ifade etti. Saydam “artan sadece maaşlar değil, sosyal yatırımlar ve vergilerin getirdiği yükü görmezden gelemeyiz” dedi.