Online başvuru yaptık

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard, devam eden ilk tahkikat duruşması için dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Geçen gün iki tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında, iddia makamı dün mahkemeye öğrenci acentesinde adı geçen üniversite öğrencisi beş tanık daha dinletti. Dünkü duruşmayla birlikte tanık sayısı yediye yükseldi. KSTÜ’ye acente aracılığıyla kayıt yapmış gibi gösterilen öğrenciler tanık kürsüsüne çıktı ve acente aracılığıyla değil, online kayıt yaptıklarını söyledi.

Mahkeme, duruşmanın tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 24 Eylül 2024 Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Öğrenci acentesini ilk defa duydum

İddia makamının ilk tanığı olan B.D.Ç, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü öğrencisi olduğunu belirtti.

Üç yıl önce okula yüz yüze görüşerek kayıt olduğunu, kayıt yaptırırken hiçbir öğrenci acentesinden yararlanmadığını ve şu anda son sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden tanık B.D.Ç., adı geçen öğrenci acentesini ilk defa duyduğunu söyledi.

İkinci tanık D.B., Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü öğrencisi olduğunu belirtti.

2022’de okula başvurduğunu, 2023’ten bu yana okula devam ettiğini kaydeden tanık D.B., “Okula ne şekilde kayıt oldunuz?” sorusu üzerine 2022’de okula ilk başvurusunu online yaptığını ve 2023’ten beri okula devam ettiğini belirtti.

Herhangi bir acenteden yardım almadığını ve bireysel başvuru yaptığını belirten tanık D.B., okulun kendi sitesinden başvuru yaptığını ifade etti.

Onay mektubu geldi

Söz alan sanık avukatlarından Doğa Zeki’nin “Hangi Platform üzerinden başvuru yaptınız? sorusu üzerine tanık D.B., KSTÜ’nun kendi sitesinden online olarak başvuru yaptığını belirtti.

Avukat Zeki, okulun hiçbir zaman online başvuru platformu olmadığını iddia etti, Tanık D.B., ise başvurusunu online yaptığını ve iki hafta sonra onay mektubunun geldiğini belirtti.

Tanık D.B., onay mektubunun KSTÜ’de okuyan arkadaşları aracılığıyla Whatsapp üzerinden kendisine geldiğini ifade etti.

Üçüncü Tanık B.Ş., Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü 5’inci sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Onayı Serdal Hoca verdi

Tanık B.Ş, bir arkadaşının vasıtası ve tavsiyesi üzerine 2021 Eylül ayında KSTÜ’nün web sitesi üzerinden kayıt olduğunu ve kaydı yaparken herhangi bir öğrenci acentesinden yardım almadığını dile getirdi.

Sanık avukatlarından Doğa Zeki’nin “Online başvurudan sonra herhangi bir bildirim nereden ve kimden geldi?” sorusu üzerine Tanık B.Ş, “Serdal Hoca ve mail üzerinden geldi.” dedi.

Sanık avukatlarından Asiye Yetkiner ise “2021 Eylül ayında kayıt yaptığınızı ve 5’inci sınıf olduğunuzu dile getirdiniz? Nasıl 5’inci sınıf olduğunuzu izah eder misiniz?” sorusu üzerine tanık B.Ş, yatay geçiş başvurusu yaptığını ve 2021’de 2’inci sınıftan başladığını söyledi.

Dördüncü tanık M.Y. ise, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu aktardı.

Tanık M.Y, “Okula online başvuru yaptım, onaylanınca evraklarımla okula gelip kendim kayıt oldum. Öğrenci acentesinden yardım almadım. Söz konusu acente ismini ilk defa duyuyorum.” diye konuştu.

Beşinci tanık R.A.I. da, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu aktardı.

Okula online başvuru yaptığını ifade eden tanık R.A.I., herhangi bir öğrenci acentesinden yardım almadığını söyledi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, duruşmanın 24 Eylül Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

130 davadan yargılanıyorlar

130 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci devam ediyor

Öte yandan, KSTÜ soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz’ün, asistanı Berk Özbek, ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.

