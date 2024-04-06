Özelde çalışanların kimi işte, kimi evde

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu kararı ile 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatili bugün başlıyor. Ancak bu 9 günlük tatil sadece kamu çalışanlarını kapsıyor.

Kamu çalışanları 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacak. 8 Nisan Pazartesi ile arife güne denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil,3 gün bayramın ardından gelen hafta sonuyla bayram tatili 9 gün olurken, özel sektör çalışanları yine işbaşında olacak. Diyalog’a konuşan vatandaşlar özel sektör çalışanı oldukları için hem izin sürelerinin hem de aldıkları ücretlerin bayram tatili için yeterli olmadığını ifade etti.

“Bu tatil memurun tatili” diyen vatandaşlar, çalışma hayatında adil bir düzenin kurulmasını istedi.

Vatandaşlar, bayramda işten kalan boş vakitlerinde evde aileleriyle geçireceklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Birsen Gül

“Bayram’da İskele’ye gideceğim. Bir plan yapmadım. Eşim İskele’de çalıştığı için onun yanına gideceğiz. Ben çalışmıyorum ev hanımıyım. Ben kamuya verilen 9 günlük bayram tatilini yanlış bulmuyorum. Herkesin dinlenmeye ihtiyacı vardır. Özel sektör çalışıyor ancak birilerinin de çalışması gerekiyor. Benim eşim de özel sektör çalışanı. O gün tatil olsa çok daha iyi olurdu ancak şartlar böyle yapacak bir şey yok”

Ülfet Levent

“9 günlük bayram tatilinde çalışıyorum. Özel sektör çalışanıyım. Özel sektör her zaman ezilmeye mahkûmdur. Kamuda çalışan ve oturan memurlar çok yoruldukları için 9 günlük bayram tatiline çıkıyorlar!. Elbette ki ben de bir yerlere giderek ailemle vakit geçirmeyi isterdim ancak özel sektörde bu pek mümkün değil.”

İsa Nurçin

“Kamu çalışanıyım ve 9 günlük bayram tatilinde aile ziyaretleri yapacağım. Bayram tatillerinde yurt dışı gezileri pek doğru bulmuyorum. Kamu çalışanlarına verilen 9 günlük tatil çok eleştiriliyor. O kadar çok işimiz var mı? O kadar çok çalışıyor muyuz bilmiyorum. Bir sektörü göğe çıkarırken diğer sektörü yerin dibine sokmanın anlamı yok.”

Nilgün Karakuş

“9 günlük bayram tatili kamu çalışanlarınındır. Ben emekliyim, evimdeyim ve bayramda da bir yere gitmeyip çocuklarımla zaman geçireceğim. Kamuya verilen 9 günlük tatil ve artışlar gibi imkanları özel sektörde çalışanlara da verilse daha iyi olur. Bu hayat pahalılığında özel sektörü de biraz desteklemek gerekiyor. Benim 9 günlük bayram tatili hakkım olsa yine ailemle geçiririm.”

Azmi Öge

“Bize bayram tatili 9 gün değildir. Biz 4 gün tatil yapacağız. Özel sektörün çalışması ve kamunun 9 gün tatil yapmasını pek adil bulmuyorum. Ekonomi çalışarak düzelir tatil yaparak değil. Ben hayatım boyunca 9 gün tatil yapmadım, mümkün olmayan bir şeydir ve hayalini bile kurmam mümkün değil.”

Özgür Halil Ökter

“9 günlük bayram tatilinde yurt dışına Londra’ya gideceğim. Özel sektörde çalışıyorum elektrikçiyim ancak kendi işim olmasına rağmen dinlenme ve aile ziyareti yapmak amacıyla yurt dışına gideceğim. Kamu çalışanlarına 9 gün tatil verilmesini pek doğru bulmuyorum. Her şey bu memlekette kamuya göre oluşuyor ve ayrıcalık yapılıyor. Ekonominin bozuk olduğu ve kamu kurumlarının düzgün çalışmadığı ülkemizde bu kadar uzun süreli tatil doğru değildir ancak bu düzeni kim değiştirecek onu da bilemiyorum.”

Merve Bolat

“Bayram tatilinde bir plan yapmadık. Memlekete gitme planımız vardı ancak iptal oldu. Ben çalışmıyorum ve bayramda da arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Yurt dışına gitme Avrupa ülkelerini gezme yerine Türkiye’de bir yerlere gitmek isterdim. Bayramda kamu çalışanlarına 9 gün tatil verip özel sektörün bundan yararlanmamasını eski bir özel sektör çalışanı olarak pek adil bulmuyorum.”





Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024, 10:00