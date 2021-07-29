Mitsubishi uçtu

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yoldan çıkan Mitsubishi marka araç önce trafik levhasına, ardından reklam tabelasına çarptı.

Hidden Garden önünde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün saat 16.20 sıralarında, yönetimindeki LT 309 plakalı araç ile Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Gönyeli Çemberine doğru seyreden Ömür Kırlı (E-22), direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kırlı yönetimindeki LT 309 plakalı araç yolun solundan çıktı.

LT 309 plakalı araç önce trafik levhasına ardından bir iş yerine ait ışıklı reklam tabelasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.