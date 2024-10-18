Önce hastaneye sonra mahkemeye

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kız öğrenci yurdunda kalan Büşra Oruç ile Ayşegül Yıldız gürültü nedeniyle kavga etti.

Büşra, Ayşegül’ün sağ orta parmağını bükerek kırdı. Ayşegül ise metal sandalyeye fırlatarak, Büşra’nın ayak parmaklarının kırılmasına neden oldu. Olayın ardından tutuklanan Büşra Oruç, ‘vahim zarar’, Ayşegül Yıldız ise ‘ciddi darp’ suçlamalarıyla dün sabah teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversiteye ait öğrenci yurdunda gürültü çıkardığı gerekçesiyle zanlı Oruç’un, oda arkadaşı Yıldız’ın sağ el orta parmağını kıvırarak kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, Yıldız’ın da oda içerisindeki metal sandalyeyi Oruç’a fırlatarak, ciddi şekilde darp edip, sağ ayağının 4 parmağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların birbirlerinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Polis memuru, Yıldız’ın hemşirelik bölümü birinci sınıf, Oruç’un ise parademik bölümü son sınır öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan Oruç, “Biz barıştık”dedi.

Mahkeme, zanlıların 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları, 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

