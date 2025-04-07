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Türkiye’ye iade edildi

İBB soruşturması kapsamında aranan reklamcı Kaan Ketenci KKTC’de tutuklandı

Türkiye’ye iade edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci'nin KKTC’de olduğu ve yakalanarak, Türkiye’ye iade edildiği ortaya çıktı. 
Soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken KKTC'de gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

KKTC'de gözaltına alınmıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.
Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve KKTC Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.
 

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YORUMLAR
Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce

KKTC girişinde mutlaka pasaport sorulmalı, kimlikle girişler derhal kaldirilmalidir..

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

KaKaTC da pislige alet oldu. Zaten Erdogan'ın kuklaları başta.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 1 saat Önce

Ulkende suç isle, hemen uçağa atlayıp KKTC ye kaç, burayı suçlular adasına çevir. Yok öyle yağma. Pasaportla girişin biraz da olsa suçluların gelmesini azaltabilecegini düşünenlerdenim..

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