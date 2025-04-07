Türkiye’ye iade edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci'nin KKTC’de olduğu ve yakalanarak, Türkiye’ye iade edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde firari olarak aranırken KKTC'de gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Ketenci, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan Ketenci, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi.

KKTC'de gözaltına alınmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda olan reklam şirketi sahibi şüpheli Kaan Ketenci'nin KKTC'de olduğunu tespit etmişti.

Şüpheli, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve KKTC Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.

